Başkan Erdoğan'ın kurbanı Filistin'de dağıtıldı

Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla 700 hisse olmak üzere, Kudüs'te 350 küçükbaş, Gazze'de ise 50 büyükbaş kurban kesti.

Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla kesimi tamamlanan 350 küçükbaş kurbanın etleri, başta işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Beytullahim ve El Halil kentlerinde muhtaç ailelere dağıtıldı.

Öte yandan Filistin Kızılayı aracılığıyla İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kesimi gerçekleştirilen 50 büyükbaş kurbanın etleri de Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun, Beyt Lahiya, Gazze, Han Yunus ve Refah kentlerindeki yoksul Filistinlilere ulaştırıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DA VEKALETİ VAR

Kızılay Genel Müdür Danışmanı Ahmet Yasir Feten, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kurban hissesini Filistin'e gönderdiğini vurgulayarak, "Bayramın birinci günü kılınan namazların ardından içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vekaletinin bulunduğu isimleri okuyarak hayvanlarımızı kestik." dedi.

Filistin'in kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Feten, "Filistin'de giderek artan İsrail baskısı sonucunda ekonomik sıkıntıya düşen ve buradaki ekiplerimizde kaydı bulunan Filistinli ailelere kesmiş olduğumuz kurbanların etlerinden 4'er kilo dağıtımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

"BU MAZLUM COĞRAFYAYI UNUTMAYAN..."

Öte yandan Türk Kızılayı Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olcay ise, "Bu Kurban Bayramında da bağışçılarımızın desteği ile işgal edilmiş Filistin topraklarında ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Bu mazlum coğrafyayı unutmayan bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Allah kabul etsin." şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı bu sene "Kurban yıl boyu sürsün" temasıyla 40 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirdi.