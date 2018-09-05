Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeni yetki

Yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye'nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yönetecek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yetkilerine, Basın İlan Kurumunu denetlemek de eklendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de cuma günü yayımlanan karara göre, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, kurumu denetleme görevi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

YETKİ YILDA EN AZ BİR DEFA KULLANILACAK

Prof. Dr. Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, söz konusu yetkiyi yılda en az bir defa Basın İlan Kurumunun bütün hesap ve işlemlerini denetlemek suretiyle kullanacak.