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Strateji ve Bütçe Başkanlığına ait atama kararları Resmi Gazete yayımlandı

Strateji ve Bütçe Başkanlığına ait atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:39
Strateji ve Bütçe Başkanlığına ait atama kararları Resmi Gazete yayımlandı

Strateji ve Bütçe Başkanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılıklarına Yılmaz Tuna ve Hayri Maraşlıoğlu atandı.

Resmi Gazete'deki diğer atama kararı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesindeki Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne Kutluhan Taşkın, Bütçe Genel Müdürlüğüne İsa Atçeken, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Emin Sadık Aydın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Abdullah Rıdvan Ağaoğlu getirildi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine de Mehmet Cüneyt Genç'in ataması gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 09:39
  1. Aydın
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Resmi Gazete
  4. Strateji ve Bütçe Başkanlığı

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