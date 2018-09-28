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Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde büyük rezalet!

Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında görev alan iki polis memurunun NSU cinayetlerinin faillerinden Uwe Böhnhardt'ın ismini görev takma adı olarak kullandığı ortaya çıktı.

28 Eylül 2018 Cuma 16:33
Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde büyük rezalet!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyareti için görevlendirilen Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı'na mensup iki polis memurunun takma isim olarak Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü üyesi Uwe Böhnhardt'ın adını kullandıkları belirlendi.

Dresden Emniyet Müdürlüğü söz konusu takma ada göreve katılan polis memurlarının isim listesinde rastlandığını açıkladı. Durumun Berlin polisinin dikkatini çektiği ve görevden alınan iki polis memuru hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı Başkanı Petric Kleine Focus, 'Online' adlı internet haber sitesinde yayımlanan demecinde ''Söyleyecek söz bulamadığını, bu sorumsuzca davranışın kabul edilemeyeceğini ve büyük hayal kırıklığı duyduğunu'' söyledi.

NSU TERÖR HÜCRESİ

NSU terör hücresi 2011 yılında ortaya çıkarılmıştı. Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschäpe üçlüsü 8 Türk, bir Yunan ve bir Alman polis memurunun öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Böhnhardt ve Mundlos cinayetlerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra intihar etmişti. Örgütün hayatta kalan tek sanığı Zschäpe ise yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:33
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