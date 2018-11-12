Başkan Erdoğan'ın açıklamıştı! Terör örgütü YPG harekete geçti
Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesinin ardından; YPG, ABD'den silah alabilmek için DEAŞ'a karşı çatışmaya başladığını açıkladı.12 Kasım 2018 Pazartesi 09:34
Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'de başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'in ardından namlusunu Münbiç ve Fırat'ın doğusuna çevirdi.
"PKK/YPG'NİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili kararlı açıklamaları, terör örgütü YPG'de paniğe neden oldu.
Amerika'dan aldığı destekle bölgedeki varlığını sürdüren teröristler, yeni silahlar alabilmek için DEAŞ yalanını yeniden ortaya attı.
TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ YALANI
Geçtiğimiz aylarda DEAŞ'a karşı çatışmaları durduran YPG, çatışmalara yeniden başladığını duyurdu.
Bu duyurunun diğer anlamı ise silah desteği...
TSK'nın operasyonu öncesi panikleyen teröristler, Amerika'dan ve Avrupa'dan yeni silahlar alabilmeyi hedefliyor.
Bilindiği üzere daha önce DEAŞ ile mücadele kapsamında YPG'ye verilen silahlar, Türk askerine karşı kullanılmıştı.
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