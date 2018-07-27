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Başkan Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler!

Ev hapsinde yargılanan rahip Brunson'un serbest bırakılmadığı takdirde Türkiye'ye yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulunan ABD Başkanı Trump, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, "NATO'da bir-iki diktatör var" dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:23
Başkan Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler!

NATO zirvesinde bütçeye katkıyı artırmalarını talep ettiği müttefiklerin yasal süreç engeliyle karşılaşan ve bir tek umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işleri doğru biçimde yaptığı için tebrik eden ABD Başkanı Donald Trump, bu kez ''NATO'da bir ya da iki diktatör var, askeri harcamaları sorunsuz artıranlar onlar oldu'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Amerikalı Evanjelik rahip Andrew Brunson'ın tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine rağmen serbest bırakılmaması yüzünden Türkiye'yi geniş yaptırımlarla tehdit etmesinin ardından soluğu çelik sanayinin merkezlerinden Illinois eyaletindeki Granite City'de aldı.

"İLK KABUL EDENLER DİKTATÖRLER OLDU"

Buradaki konuşmaları sırasında, 'NATO'da bir ya da iki diktatör bulunduğunu ve kendisinin savunma harcamalarının artırılması talebini yerine getirmeyi ilk kabul edenlerin de bunlar olduğunu' söyleyen Trump, ittifak üyesi 28 ülkeden hangilerinin liderlerini 'diktatör' adettiğini belirtmedi.

ABD MEDYASI ERDOĞAN'I İŞARET ETTİ

Ancak Amerikan medyası, Trump'ın 'diktatör' konuşmasını yapmadan önce Türkiye'yi rahip Brunson yüzünden yaptırımla tehdit ettiğine dikkat çekti.

"ERDOĞAN DIŞINDA HİÇ KİMSE İŞİNİ DÜZGÜN YAPMIYOR"

ABD Başkanı Trump, bu ay başında Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinde üye ülkelerden NATO harcamalarını artırmalarını istemiş, bu isteğine Erdoğan'ın olumlu cevap veren tek lider olduğunu söylemişti. CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın dünya liderlerine Erdoğan'ı örnek gösterdiğini belirterek o anları şöyle anlatmıştı:

"Trump toplantıda liderlerden daha fazla harcama için taahhüt alamadı. Birçoğu parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var, size daha fazla harcama yapacağımızı söylemeyiz diyordu. Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: 'Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor.' Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu."

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:23
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  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu40 dk önce
    diktatör olarak reisi kast ediyorsan şeytanın avanesibiz boyle bir diktatör göremiyoruz ülkemizde diktatör olsaydı kucaginizda beslediginiz kardinalin avanelerini tek tek asardı hadi oradan zalim
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