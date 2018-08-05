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Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camii'ndeki incelemelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile aldıkları tedbir dikkat çekti.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:43
Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının, omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile önlem aldıkları görüldü.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 16:43
  1. Başkan Erdoğan
  2. hava savunma füzesi

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