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Başkan Erdoğan'dan Zambiya'ya askeri işbirliği teklifi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Zambiyalı mevkidaşı Edgar Lungu ile yapacağı heyetler arası görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Zambiya'ya askeri işbirliği teklif etti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:36
Başkan Erdoğan'dan Zambiya'ya askeri işbirliği teklifi

Zambiyalı mevkidaşı Edgar Lungu ile yapacağı heyetler arası görüşme öncesi konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'nın askeri ihtiyaçlarının karşılanması anlamında yardımcı olabileceklerini ifade ederek, Zambiya'ya askeri işbirliği teklif etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Zambiya'yı dost bir ülke ve siyasi bir ortak olarak görüyoruz. Zambiya Ulusal Meclisi'nde bir dostluk grubunun oluşturulmasını özellikle bekliyoruz. Parlamentolar arası ilişkilerimizi sağlam bir çerçevede ilerletebiliriz.

ZAMBİYA'YA DOĞRUDAN UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Ticari ilişkilerimize ivme kazandırmak amacıyla çabalarımızı sürdürmeliyiz. 7.Ulusal Kalkınm Planı Çerçevesinde öncelik verdiğimiz alanlarda iş birliğini ilerletebiliriz. Aralık başı gibi Zambiya uçuşlarını başlatacağız. Bu Zambiya'nın turizmde bir patlama yapmasını sağlayabilir. Türkiye ile Zambiya'nın iş birliği potansiyeli yüksektir. Tarım teknolojisi konusunda iş birliği için kararlı adımlar atabiliriz.

ASKERİ VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA ASKERİ MAKAMLARIN TEMASI DEVAM ETMELİDİR

Askeri ve güvenlik iş birliği konusunda askeri makamların teması devam etmelidir. Zambiya'nın savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılanmasında iş birliği yapabiliriz. Emniyet Teşkilatlarımız arasındaki iş birliği memnuniyet vericidir.

Ülkemizdeki Zambiyalı öğrenci sayısı 100'ün üzerinde.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:36
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Zambiya
  4. Edgar Lungu

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