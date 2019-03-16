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Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda saldırganının tehdidine sert cevap!

Tekirdağ'da halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da camide 49 kişiyi şehit eden ve Türkiye'ye yönelik tehditler savuran teröriste ''Terörist İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?'' sözleriyle cevap verdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:24
Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda saldırganının tehdidine sert cevap!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da halka hitap etti. Türkiye'ye yönelik tehditler savuran Yeni Zelanda saldırganına sert sözlerle cevap veren Başkan Erdoğan ''Terörist İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?'' ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda'da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden, haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş.

Terörist İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?

Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, "Ayasofya'yı dolduralım" diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız.

Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor? Yeni Zelanda'daki saldırı ve onun üzerinden bize verilen mesajlar ilk değildir.

"Yeni Zelanda bunun hesabını sormalı''

İstanbul'a gelmiş. Çalışmalar yapılıyor, bunun bağlantısı nerelerde var? Yeni Zelanda'dan da bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Kuru kuruya, yatsın bir müddet sonra çıksın, olmaz öyle şey. Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Yarın aynı bedeli Yeni Zelanda da öder.

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Hatırlayınız, İstanbul'un sokaklarına "Zulüm 1453'te başladı" yazıları Gezi olaylarında yazıldı mı? Başlarında Bay Kemal'in olduğu bu Geziciler neyi kast ediyorlardı?

15 Temmuz darbe girişimini birileri alkışlarla karşılamış, başarısız olunca da 'kontrollü darbe' diyerek işi tersine çevirmeye çalışmıştır. Kimdi bu? Bay Kemal. Madem kontrollü darbeydi de Yenikapı'ya niye geldin Bay Kemal?

"Avustralyalı senatör ahlaksız edepsiz''

49 Müslüman kardeşimiz şehit edilmiş olabilir. Bu ne ilktir, ne de sondur. Rabbimiz ne buyuruyor? "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridiler, ancak siz bilemezsiniz" Onların bütün rızkı her şeyi Allah'a aittir. Ama bunu Bay Kemal anlamaz. Onun için de Bay Kemal tankların arasından çekip gider. Avustralyalı bir senatör var; ahlaksız, edepsiz; bakın dünkü olayla ilgili ne diyor? Ve Bay Kemal ne diyor?

'Kılıçdaroğlu, senin o senatörden ne farkın var

Hatırlayınız, İstanbul'un sokaklarına "Zulüm 1453'te başladı" yazıları Gezi olaylarında yazıldı mı? Başlarında Bay Kemal'in olduğu bu Geziciler neyi kast ediyorlardı?

15 Temmuz darbe girişimini birileri alkışlarla karşılamış, başarısız olunca da "kontrollü darbe" diyerek işi tersine çevirmeye çalışmıştır. Kimdi bu? Bay Kemal. Madem kontrollü darbeydi de Yenikapı'ya niye geldin Bay Kemal?

Terbiyesize bak "İslam dünyasından kaynaklanan terör" diyor. Yahu senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var? Şu hale bak ya, ne günlere kaldık? Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar izanını kaybetmiş, kendini kaybetmiş olan birisi, halkının yüzde 99'ü Müslüman olan bu ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal, sen terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söylemeye ne yetkilisin, ne ehilsin. Sen önce kendini gözden geçir, kendini.

"Bunların derdi Türkiye'dir, Türk milletidir''

Avrupa'da her gün vatandaşlarımıza, onların derneklerine, camilerine, iş yerlerine yönelik saldırıların haberlerini alıyoruz. Sınırlarımızın dibinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da bu senaryonun bir parçasıdır. Bunların derdi Tayyip Erdoğan değildir. Bunların derdi AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı da değildir. Bunların derdi, 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:24
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • semihsemih34 dk önce
    "Bunların derdi Tayyip Erdoğan değildir. Bunların derdi AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı da değildir. Bunların derdi,...".haberin sonu nedir.türk milleti ifadesimi.batılıların türklerledeğil islamla derdi var.ama milliyetçiler ve milliyetçi geçinenler türk milliyetçiliği derler.herkes ırkını sever ama bunlar islamla şeref bulur.
  • HadiiiiHadiiii35 dk önce
    Suudi kralı için inen bayraklar inmeyecek mi. Yas ilan edilmeyecekmi
  • i mbrahimi mbrahim1 sa önce
    ayasofya yi tekrar ibadete acmamak icin nerelere söz verdiyse.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Ecdadımızın kemikleri sızlıyor. Reiz 17 senedir Mübarek Ayasofya Camiimizi açmadın, CHP olaydı zaten beklemezdik ama Sen?
  • Vatandaş Vatandaş 1 sa önce
    Bırakın artık şu Avustralya Şehitlerini , bizim kuzey Iraktaki ŞEHITLERIMIZDEN bahsedin .
  • ........1 sa önce
    AYASOFYAYI ISTERIZ. pedofil escinsel cocuk istismarcisi züriyetsiz haramzade ab nin cani cehenneme. #HerYerAyasofya

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