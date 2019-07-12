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Cuma namazı çıkışı Başkan Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy'e bekliyorum" dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:27
Cuma namazı çıkışı Başkan Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Cumanız mübarek olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy'e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:27
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