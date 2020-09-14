  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlara, Bir an önce cezaların tahsili başlasın ki, kamuoyundaki bu yanlış algı giderilsin' dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:15:00 -
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Tüm dünyaya yayılan koronavirüsle Türkiye kararlılıkla mücadele ediyor. Toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı sonrası son günlerde maske takmama, mesafe uygulamama ve karantina sürecinden çıkma gibi ihlallerin de ardı arkası kesilmiyor.

Ankara’da artan vaka sayılarının İstanbul için de olması bekleniyor. Koronavirüs vakalarının son dönemde en fazla aile içinde yayıldığı ortaya çıktı.

İstanbul başta olmak üzere dışarı çıkan aileler, izolasyon kurallarını ihlal ederek bir yanındakine virüsü bulaştırıyor. ‘Komşu ziyaretleri’, düğünler kuralların en çok ihlal edildiği alanlar oldu.

Cezai işlemlerin uygulanmaması algısı sonrası bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan'ın ilgili bakanlara 'Cezaların tahsili konusunda kesinlikle taviz verilmesin. Bir an önce cezaların tahsili başlasın ki, kamuoyundaki bu yanlış algı giderilsin' dedi.

65 yaş üstüne özel uygulama

Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların yaptığı toplantılarda, ağır hasta sayısının azaltılması ve 65 yaş üstündekilerin korunması için bu yaş grubundakiler ile gençlerin temasının mümkün mertebe azaltılması üzerinde duruldu. Banka, AVM ve kamudaki hizmetler için 65 yaş üstüne özel gün veya saatler belirlenmesi önerildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ümit

Marslılar bizde Türküz diyor vatandaşlık neden verilmiyor
  • Yanıtla

turan

Valileri sıkıştırın sayın Başkan..uygulmaları uygulasınlar...uymayanlara ceza yazmak dan korkmasınlar...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar
Gündem

Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında kendisine karşı hadsiz sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron üzerinden Fransa ve Yunanista..
Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı
Yerel

Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı

2'nci Abülhamid devrinde Sara Sultan tarafından yapılan yalıda ikamet eden abla-kardeşe komşuları bıçak çekti. Korkuya kapılan yalı sakinler..
Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı
Siyaset

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı

İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta, memleketi Samsun’a hareket etti. İlin girişinde Usta’yı karşılayan İYİ Partililer, meşale yakarak otluk aland..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı