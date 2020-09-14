Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Tüm dünyaya yayılan koronavirüsle Türkiye kararlılıkla mücadele ediyor. Toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı sonrası son günlerde maske takmama, mesafe uygulamama ve karantina sürecinden çıkma gibi ihlallerin de ardı arkası kesilmiyor.

Ankara’da artan vaka sayılarının İstanbul için de olması bekleniyor. Koronavirüs vakalarının son dönemde en fazla aile içinde yayıldığı ortaya çıktı.

İstanbul başta olmak üzere dışarı çıkan aileler, izolasyon kurallarını ihlal ederek bir yanındakine virüsü bulaştırıyor. ‘Komşu ziyaretleri’, düğünler kuralların en çok ihlal edildiği alanlar oldu.

Cezai işlemlerin uygulanmaması algısı sonrası bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan'ın ilgili bakanlara 'Cezaların tahsili konusunda kesinlikle taviz verilmesin. Bir an önce cezaların tahsili başlasın ki, kamuoyundaki bu yanlış algı giderilsin' dedi.

65 yaş üstüne özel uygulama

Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların yaptığı toplantılarda, ağır hasta sayısının azaltılması ve 65 yaş üstündekilerin korunması için bu yaş grubundakiler ile gençlerin temasının mümkün mertebe azaltılması üzerinde duruldu. Banka, AVM ve kamudaki hizmetler için 65 yaş üstüne özel gün veya saatler belirlenmesi önerildi.