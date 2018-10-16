Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştüğü bildirildi.16 Ekim 2018 Salı 23:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Vucic görüşmesinde, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra bölgede barış ve refahın kesintiye uğramamasının önemine değinildi.
rdoğan-Vucic görümesinde, Türkiye-Sırbistan ilişkilerini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılık teyit edildi.
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