Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesine çok sevindiğini ve kendisini tebrik ettiğini aktardı.



Türkiye'nin Şenol Güneş'le dünya üçüncülüğü kazandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu.



"Böyle bir başarısı da var ve işin kökünden geliyor. Ondan sonraki teknik direktörlük hayatı yine başarılarla dolu bir teknik adamımız. Ben bu alanda da doğrusu yerliye, milliye inanıyorum. Şu anda Şenol Bey bizim ligimizdeki tepeden tırnağa bütün futbolcuların hepsinin puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden. Tabii ki Lucescu ile bir şey yapıldı onu da bir kenara koymamak lazım. Bir gençleşme olayı söz konusu oldu. Ama bu konuda ben Şenol Bey'in zaten genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Zaten bu ay Arnavutluk ve Moldova ile bir sürece giriyor. Bunlarla birlikte şöyle iyi bir başlangıç, bir deplasman, bir içeride olmak üzere inşallah yapılırsa ben inanıyorum ki arkası da bunun iyi gelecektir. Böylece iyi bir başlangıç, iyi bir sınav, Milli Takımımızın heyecanını da geleceğe taşıyacaktır."