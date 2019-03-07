0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesine sevindiğini söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:14
Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesine çok sevindiğini ve kendisini tebrik ettiğini aktardı.

Türkiye'nin Şenol Güneş'le dünya üçüncülüğü kazandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu.

"Böyle bir başarısı da var ve işin kökünden geliyor. Ondan sonraki teknik direktörlük hayatı yine başarılarla dolu bir teknik adamımız. Ben bu alanda da doğrusu yerliye, milliye inanıyorum. Şu anda Şenol Bey bizim ligimizdeki tepeden tırnağa bütün futbolcuların hepsinin puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden. Tabii ki Lucescu ile bir şey yapıldı onu da bir kenara koymamak lazım. Bir gençleşme olayı söz konusu oldu. Ama bu konuda ben Şenol Bey'in zaten genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Zaten bu ay Arnavutluk ve Moldova ile bir sürece giriyor. Bunlarla birlikte şöyle iyi bir başlangıç, bir deplasman, bir içeride olmak üzere inşallah yapılırsa ben inanıyorum ki arkası da bunun iyi gelecektir. Böylece iyi bir başlangıç, iyi bir sınav, Milli Takımımızın heyecanını da geleceğe taşıyacaktır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:14
  1. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. A Milli Takım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arabulucu Türkiye
    1. Arabulucu Türkiye
    2. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    3. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    4. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    5. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    6. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
    7. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
    8. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    9. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
    10. Anadolu Efes-Barcelona maçında 8 Mart..
    11. Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar..
    12. Mazlumun sesine uyan!
    13. Minikler sağlık için spor yapıyor
    14. Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu..
    15. Antalyaspor'da Galatasaray maçı..
    16. Trabzon’da bir ilk
    17. GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
    18. Muş’ta “Anka Temel Personel Eğitimi”..
    19. İstanbul’da, başarılı polisler..
    20. Bozbey Bursaspor divan kurulu üyesi..
    21. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
    22. Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut..
    23. GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi..
    24. Aydemir: ‘Mukaddesatımız, ilham..
    25. Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta..
    26. DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi
    27. "Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta..
    28. Ümraniye’de annesini öldüren genç..
    29. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne..
    30. Başkan adayı Mutlu Işıksu: “Yenikent’e..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık