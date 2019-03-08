Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.08 Mart 2019 Cuma 11:45
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine bir telgraf göndererek, taziyelerini iletti.
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