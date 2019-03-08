Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ailesine bir telgraf göndererek, taziyelerini iletti.

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