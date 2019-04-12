Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi başında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Pehlivan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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