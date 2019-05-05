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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir ile şehit piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un ailelerine taziyelerini iletti

05 Mayıs 2019 Pazar 16:18
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Suriye ve Hakkari üs bölgelerinde çıkan çatışmalarda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de PKK/YPG terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir ile Hakkari sınır bölgesindeki üs bölgesine Irak kuzeyinden yapılan saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:18
  1. Hakkari
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Şehit Aileleri
  4. Taziye

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