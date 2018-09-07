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Başkan Erdoğan, Ruhani ve Putin'le görüştü

İdlib meselesinin görüşüleceği 3'lü zirve için İran'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkent Tahran'daki üçlü zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Başkan Erdoğan daha sonra ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

07 Eylül 2018 Cuma 13:52
Başkan Erdoğan, Ruhani ve Putin'le görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Liderler Konferans Salonu'nda Ruhani'nin ev sahipliğindeki Suriye meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak edecek. 

ÖNCE RUHANİ, SONRA PUTİN...

Zirve öncesi Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Putin ile görüştü.

ERDOĞAN'DAN İLK SÖZLER

Başkan Erdoğan zirve öncesi, "Çok çok önemli birgün ve Cuma. Soçi, İstanbul ve şimdi de Tahran'da önemli görüşmeyi gerçekleştireceğiz inşallah. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyet eşlik etti.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 13:52
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