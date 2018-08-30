Başkan Erdoğan, Bülent İnal'a ödülünü verdi

Dün akşam Radyo Televizyon ve Gazetecilik Derneği tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birçok sanatçıya görkemli törenle ödülleri verildi.

Radyo Televizyon ve Gazetecilik Derneği'nin Medya Oscarları olarak düzenledikleri törende 'Yılın En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü' "Payitaht Abdülhamid" dizisinde Sultan Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal aldı. İnal'a ödülünü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.