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Başkan Erdoğan, Bülent İnal'a ödülünü verdi

Dün akşam Radyo Televizyon ve Gazetecilik Derneği tarafından düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birçok sanatçıya ödülleri verildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:46
Başkan Erdoğan, Bülent İnal'a ödülünü verdi

Dün akşam Radyo Televizyon ve Gazetecilik Derneği tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birçok sanatçıya görkemli törenle ödülleri verildi.

Radyo Televizyon ve Gazetecilik Derneği'nin Medya Oscarları olarak düzenledikleri törende 'Yılın En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü' "Payitaht Abdülhamid" dizisinde Sultan Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal aldı. İnal'a ödülünü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 10:46
  1. Payitaht Abdülhamid
  2. Bülent İnal
  3. ödül

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