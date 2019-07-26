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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları buluşmasında konuşuyor...

26 Temmuz 2019 Cuma 11:18
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizlerle en son ocak ayında bir araya gelmiştik. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği resmi sonuçlara göre 755 belediyeyi AK Parti adayları kazandı. Oy oranı olarak da yüzde 44 gibi önemli netice elde ettik. AK Parti olarak bir önceki seçime göre kazandığımız, kaybettiğimiz yerler oldu. Bunların hepsinin değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz.

'2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'

Bundan sonraki seçim 2023 Haziran'ında yapılacak. Her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Kendimizi sürekli yenileyerek, tazeleyerek maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendireceğiz. Tüm kademelerimizle sancımız öyle bir sancı ki bunu çekeceğiz, sandıktan arzu ettiğimiz neticeyi de alabilelim.

'Yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, siyasette önemli bir nesil yetiştirdik'

Siyasi partiler, özellikle AK Parti millete hizmet kapısıdır. Partimizin kapısı millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. AK Parti kurulduğunda gençlik kurullarında görev alan arkadaşlarımızı bugün çalışmalarını sürdürüyor. Hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, siyasette önemli bir nesil yetiştirdik.

AK Parti'nin siyaset mayası da insan mayası da sağlamdır. Hep birlikte inşa ettiğimiz bu parti, önümüzdeki çeyrek, yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir.

'Tüm teşkilat yöneticilerimizden 2001 yılından bu yana partide görev almış kardeşlerimize ulaşmasını istiyorum'

Her müessese gibi siyaset ve partiler de insanla var olur, insanla yürür. Öncelikle AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Tüm teşkilat yöneticilerimize ve il başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden şehirlerinize döner dönmez 2001 yılından bu yana partinizde görev almış her kardeşinize ulaşmanızı istiyorum. Gönüllerini almanızı, sıkıntılarına çözüm aramanızı, irtibatı kesmemenizi talep ediyorum.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:18
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti İl Başkanları Buluşması
  3. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

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