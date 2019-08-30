Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bunları geçmişte yaşadık. Bizim partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp sonradan eshamesi okunmayanlar çıktı. Lafla herhangi bir tehdit olmaz. Bu arkadaşlar ne söyleyeceklerse söylesinler." dedi.30 Ağustos 2019 Cuma 14:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'le ilgili gelişmeler bizim istediğimiz noktada değil." dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
BM Genel Kurulu'nda Trump'la görüşeceğiz. ABD tutumunu devam ettirirse başımızın çaresine bakarız.
Davutoğlu'nun Sakarya konuşması
Biz bunları geçmişte yaşadık. Bizim partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp sonradan eshamesi okunmayanlar çıktı. Lafla herhangi bir tehdit olmaz. Bu arkadaşlar ne söyleyeceklerse söylesinler.
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