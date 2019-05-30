Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan, iftar sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...30 Mayıs 2019 Perşembe 21:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları ile iftarda bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, iftar sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Bugün Türk adalet sistemini geleceğe taşıyacak tarihi bir adım attık. Çok titiz çalışma ile hazırlanan yargı reformu strateji paketini kamuoyu ile paylaştık
Adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz.
YORUM YAZ