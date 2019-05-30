Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan, iftar sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan, iftar sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; Bugün Türk adalet sistemini geleceğe taşıyacak tarihi bir adım attık. Çok titiz çalışma ile hazırlanan yargı reformu strateji paketini kamuoyu ile paylaştık Adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıntılar Geliyor...

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