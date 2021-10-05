Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılışı Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Üniversitelerimizin 2021-2022 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uzaktan da olsa eğitimin devam ettirilmesi elbette önemlidir ancak bunun yüz yüze eğitim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Her türlü tedbiri aldık, eylül ayı başından itibaren okulları açtık.
71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir.
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