Üstüne basa basa söyledi: Savaşa savaşa kabul ettirdik

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Değerli il başkanlarımız, kıymetli belediye başkanlarımız, değerli yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne partimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

AK Parti geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığı eserlerle vatanın her karışına damgasını vurmuş bir partidir. Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3 katı 5 katı 10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattık.

"Savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik"

Herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik. Bugün Türkiye egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıda ülkelerden biridir. Biz ülke olarak önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin çabası içindeyiz.

Bu özgüvenin gerisinde 19 yıllık iktidarımızda ülkemize kurduğumuz sağlam altyapı vardır. Salgın döneminde bu altyapının önemini hep birlikte tecrübe ettik.

"Büyüme oranını yüzde 5.1 seviyesine getirdik"

Bazen birileri karşımıza çıkıp 19 yılda ne yaptınız diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Yalan ve iftiranın ötesinde olan bu tür ithamlara karşı vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır. Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altından aldık, yüzde 5.1 seviyesine getirdik. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık, geçtiğimiz yılı 170 milyar dolarla kapattık. Bu yıl inşallah 20 milyar doların üzerine çıkarmış olacağız.

Bir miktar düşen milli gelirimizi inşallah en kısa zamanda trilyon doların üzerine çıkaracağız. Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş, istihdamını 9 milyon artırmış bir ülkedir.

Ayrıntılar geliyor...