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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Rize'nin ardından Artvin'e geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 17:57:00 - 2021-07-23 18:13:16
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Rize'nin ardından Artvin'e geçen Başkan Erdoğan, vatandaşların isteklerini dinledikten sonra halka seslendi. Başkan Erdoğan, sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, hak sahiplerinin mağdur olmayacağını söyledi.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Burada felaketin boyutu çok büyük, zarar tespit çalışmalarının ardından gerekli olan ödemeleri yapacağız.

Mağdur vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. AFAD ve İçişleri Bakanlığı bunun takibini yapacak.

 

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