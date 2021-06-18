  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
MHP'den CHP'li belediyeye olay tepki
Bakan Abdulhamit Gül'den 4.Yargı Paketi müjdesi
Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı
Gündem Antalya Diplomasi Forumu başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli sözler
Gündem

Antalya Diplomasi Forumu başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 15:05:00 - 2021-06-18 15:15:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) önemli açıklamalarda bulunuyor. Kritik zirveye 10 devlet ve hükümet başkanı ile 42 dışişleri bakanı katılacak. Dünyanın gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meseleler serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacak, diplomasi alanına dair tüm konular masaya yatırılacak.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bölgemizin ve dünyanın meselelerini konuşmak, çözüm yolları üretmek için buradayız. Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Tıpkı Akdeniz gibi farklı kültürlerin ortak yuvasıdır.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay