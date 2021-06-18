Antalya Diplomasi Forumu başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) önemli açıklamalarda bulunuyor. Kritik zirveye 10 devlet ve hükümet başkanı ile 42 dışişleri bakanı katılacak. Dünyanın gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meseleler serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacak, diplomasi alanına dair tüm konular masaya yatırılacak.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bölgemizin ve dünyanın meselelerini konuşmak, çözüm yolları üretmek için buradayız. Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Tıpkı Akdeniz gibi farklı kültürlerin ortak yuvasıdır.

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