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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 14:24:00 - 2021-03-15 14:43:58

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Kongremizde Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan'a şimdiden başarılar diliyorum. Eyüp kardeşimiz hem genel merkezde gem de İzmir'de başarılı çalışmalar ortaya koymuş bir kardeşimizdir. Partimizi hep birlikte başarıya taşıyacağız. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında partimize ve milletimize hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

"İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecek"

İzmir, 2023'e hazır mıyız? Bu sözü verdiğinize göre İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecek, inanıyorum. Sizde bu heyecan olur da bizde bu heyecan olmaz mı? Gerek İstanbul'u, gerek Hatay'ı ile, gerek bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimiz ile sadece 2023 değil 2053 ve 2071'e yürüyeceğiz. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, yürüyoruz...

Gençlik kollarımız, bilir misiniz, şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Hiçbir siyasi partide şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. Topunu getirin, bizim gençlerimiz kadar değil. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlarda 5.5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Toplamda da 11.5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Önümüzdeki dönemde sizlerden de hem partimiz içinde hem diğer faaliyet alanlarında böyle iftihar verici haberler almayı bekliyoruz. AK Parti olarak kadınlarımızı ve gençlerimizi daima yanımızda bulduk.

2053 vizyonu

AK Parti'nin bugünkü kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan siz gençlerimizsiniz. Sizler 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, büyük ve güçlü Türkiye'nin önderleri, mirasçıları olacaksınız. 

Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldi ise, yere düşürmeyen de Asım'ın nesli sizdiniz. Gençler PKK'lı hainlerin karşısına dikilen Eren'ler, Yasin Börü'ler sizlerdiniz sizler. 15 Temmuz'da FETÖ'cülere geçit vermeyen Ömer Halisdemir'ler, Abdullah Olçok'lar sizlerdiniz. Gözünü kırpmadan ölüme giden kahramanlardınız.

Ayrıntılar geliyor...

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