Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karayolu Güvenliği Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Hükümete geldikten sonra açıkladığımız ilk 6 aylık acil eylem planımızda, 'Bütün yollarımız duble yol olacak' dediğimizde bunu dalga konusu yapmışlardı. Tabii biz kulak asmadık. Kollarımızı sıvadık ve çalışmaya başladık. Görevi devraldığımızda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırdık.
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