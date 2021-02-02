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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karayolu Güvenliği Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:53:00 - 2021-02-02 14:53:51

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Hükümete geldikten sonra açıkladığımız ilk 6 aylık acil eylem planımızda, 'Bütün yollarımız duble yol olacak' dediğimizde bunu dalga konusu yapmışlardı. Tabii biz kulak asmadık. Kollarımızı sıvadık ve çalışmaya başladık. Görevi devraldığımızda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırdık.

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