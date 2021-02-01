  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4 il kongresine canlı bağlantıyla katılıyor. Erdoğan, yaptığı açıklamada "Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 14:05:00 - 2021-02-01 14:25:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4 il kongresine canlı bağlantıyla katılıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

AK Parti olarak sadece 83 milyon vatandaşımız için değil, gözünü ve kalbini ülkemize çevirmiş yüz milyonlarca mazlumun da emanetini taşıyoruz.

Bizim yol arkadaşlığımız, pazara kadar değil mezara kadardır. Bizler tesadüflerin, çıkarların, hesapların bir araya getirdiği değil, ortak hayallerin, ortak ideallerin buluşturduğu insanlarız.

CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla gerçeklerin üzerini kapatamaz. Siz, gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı, kime hangi imkanları peşkeş çektiğinizi görüyor.

Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet her hafta sizin bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının failine gönderdiğini biliyor.

Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi  içlerine sindiremiyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır.

Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadığı mahkumiyete üzülüyoruz. Bizim sıkıntımız demokrasi adınadır, Türk siyaseti adınadır. Yoksa kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir siyasetle karşı karşıyayız.

"Uzaklaşmış arkadaşlarımızı yeniden kazanalım"

Son bir yılda 1 milyon 300 binden fazla yeni üye kazandık. Partimizden ayrılmış, uzaklaşmış arkadaşları yeniden saflarımıza kazanalım.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sahibi şoke oldu! Kangal köpeğinden geriye sadece bu kaldı
Dünya

Sahibi şoke oldu! Kangal köpeğinden geriye sadece bu kaldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde mahalleye inen kurt sürüsü, saldırdıkları Kangal köpeğini parçalayıp yedi. Köpekten geriye sadece başı ve is..
Rusya’yı ayağa kaldırmıştı! Flaş açıklama: O saray Putin'in değil, benim
Dünya

Rusya’yı ayağa kaldırmıştı! Flaş açıklama: O saray Putin'in değil, benim

Rus milyarder Arkady Rotenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen sarayla ilgili olarak 'O saray benim' açıklama..
Doğu Türkistan'lı Abdurreşid'den Maocu Perinçek'e dava: 'Terörist' ilan edilmişti!
Gündem

Doğu Türkistan'lı Abdurreşid'den Maocu Perinçek'e dava: 'Terörist' ilan edilmişti!

İYİ Parti grup toplantısında İP'li Meral Akşener tarafından kürsüye çıkartılan Uygur Türkü Nursiman Abdurreşid, Vatan Partisi Genel Başkanı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay