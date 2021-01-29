Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Koronavirüsle mücadele

Lokantaları gözetleme durumumuz var. Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onları da destekledik, destekliyoruz. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyvede çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun içinde Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki 1 ay içerisinde çok daha kontrollü biçimde halledicez. Vatandaşımızın bu şekilde ezilmesine müsade etmeyeceğiz.

Okulların açılması

Bilim kurulumuzun vereceği kararlara uyacağız

Fahiş fiyat artışıyla mücadele

Özellikle esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyvede çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun içinde Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki 1 ay içerisinde çok daha kontrollü biçimde halledicez. Vatandaşımızın bu şekilde ezilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Musk ile görüşme

Müşterek neler yapabiliriz beraber bu konu da bende bir arkadaşımızı görevlendirdim, sürekli iletişim halinde olacaklar.

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