Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Koronavirüsle mücadele
Lokantaları gözetleme durumumuz var. Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onları da destekledik, destekliyoruz. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyvede çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun içinde Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki 1 ay içerisinde çok daha kontrollü biçimde halledicez. Vatandaşımızın bu şekilde ezilmesine müsade etmeyeceğiz.
Okulların açılması
Bilim kurulumuzun vereceği kararlara uyacağız
Fahiş fiyat artışıyla mücadele
Özellikle esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyvede çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun içinde Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki 1 ay içerisinde çok daha kontrollü biçimde halledicez. Vatandaşımızın bu şekilde ezilmesine müsaade etmeyeceğiz.
Musk ile görüşme
Müşterek neler yapabiliriz beraber bu konu da bende bir arkadaşımızı görevlendirdim, sürekli iletişim halinde olacaklar.
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