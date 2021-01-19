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Siyaset Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce – Çorum – Amasya – Bartın – Karabük İl Kongrelerinde konuyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 13:41:00 - 2021-01-19 13:51:25

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İl kongrelerimizi salgın şartları sebebiyle canlı bağlantıyla gerçekleştirmekten elbette memnun değiliz. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde başka bir çare olmadığı için süreci bu şekilden nihayete erdireceğiz. En kısa sürede vatandaşlarımızla ve teşkilatımızla kucaklaşmayı diliyoruz. AK Parti teşkilatlarımızın geçtiğimiz yıl 1 milyon yeni üyeyi partimize kazandırmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

AK Parti'nin yolu milletin yolu, davası milletin davası, gücü milletin gücüdür. Böyle bir misyonla yola çıkmış ve girdiği her seçimden birinci çıkarak 18 yıldır iktidarda kalmış bir parti mensuplarına düşen görev hep daha iyisine çalışmaktır.

Karşımıza çıkan engelleri unutmadık unutmayacağız. AK Parti'nin ülkeyi yönetmesini engellemek için sergilenen ahlaksızlar, yapılanları unutmadık. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için giriştiği saldırıları da bunların borazanlığı yapanları da hep hatırlayacağız.

Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada dengeleri değiştirecek bir konuma ulaşmıştır. Her projemizi engellemeye çalışanlara bakamayın. Her yatırımdan onlar da istifade ediyor. Milletimiz 'istemezükçülerin' gerçek yüzünü gördüğü için 18 yıldır hiçbirine rağbet etmiyor.

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