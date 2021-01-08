Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TÜRKSAT 5A uzaya fırlatıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturumunda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bir yandan da ekranlarda uydumuzun fırlatılış görüntüsünü izliyoruz. Uzayda bulunan uydularımızdan 3'ü haberleşme üçü de gözlem için bulunuyor

Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Türksat 5-A uydumuzla doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl boyunca güvence altına alıyoruz.

Amacımız 2022'de ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Önümüzdeki yıl İMECE isimli kendi üretimimiz olan yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya göndereceğiz.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay projemizi de yakında tarihte açıklayacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları bu programda ortaya koymuş olacağız. Biz hem mikro uydu geliştirme hem de bunları uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz.

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