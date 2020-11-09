Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Her birinizi gayretleriniz, emekleriniz için gönülden tebrik ediyorum.

Virüs salgını üstü örtülen birçok çarpıklığın ortaya çıkmasına vesile oldu.

Salgında insanlarımızı sahipsiz bırakmadık. 141 ülkeden 100 bine yakın vatandaşımızı aileleriyle buluşturduk.

Son haftalarda vaka sayısı ürkütücü boyutlara ulaştı. Karamsarlığa kapılmadan hareket ediyoruz.

"küresel sistemin böyle devam etmesi mümkün değildir"

Yoksul yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin böyle devam etmesi mümkün değildir.

Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Dış politikada adımlarımızı atarken pergelin ucunu galiba milletimizin hak, hukuk çıkarlarına sabitliyoruz. İlkelerimizden taviz vermeden milli menfaatlerimizi savunuyoruz.

Türkiye, dost ve kardeşlerinin hukukunu korumak için de güçlü olmak zorunda. Biz, 780 bin kilometrekareden çok daha büyük ülkeyiz."

Ayrıntılar geliyor...