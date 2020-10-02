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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:28:00 - 2020-10-02 15:47:15

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayılarını arttırmaya devam ediyor. Türkiye tedbirler kapsamında sağlam adımlar atmayı sürdürüyor. İstanbul ve Ankara’da vaka sayılarının tavan yapmasından sonra İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, vaka sayısının kontrol altında olduğunu belirtmişti.

Koronavirüse karşı en çok merak edilen aşı konusuna ilişkin Bakan Koca, 3 aylık zamanın kaldığını ve çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, ‘tünelin ucu göründü’ demişti.

Türkiye salgın zamanında sağlık sistemini diri tutarak önemli hamleler yaptı. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri Türkiye’ye umut sağlıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılmıştı. Göztepe Şehir Hastanesi açılışında da konuşan Erdoğan, 'Biz her ihtimal ve sonuca hazırlıklıyız’ demişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı'nı Konya Selimiye camisinde kıldı. Erdoğan, 1250 yataklı ve 49 ameliyathanesi olan Konya Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı.

Son teknolojiyle donatılmış Konya Şehir Hastanesi, 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere toplam 1250 yatakla hizmet verecek.

380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor.

Başkan Erdoğan Konya’nın Selçuklu ilçesinde partisinin Konya İl Teşkilatı ile Ecdat Parkı'nda yemekte bir araya geldi.

Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Konyalılarla ayrı bir gönül muhabbetimiz var. Bugün hasret gidermenin yanında 5 ayrı yatırımı da şehrimizin hizmetine sunmak için buradayız. Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasına ulaşan şehir hastanelerimizden en büyüklerinden birini Konya'da inşaa ettik.

Hastane 838 yataklı olarak planlanmıştı ancak bu kapasitenin az olduğunu görerek hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık.

Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır.

Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik

Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.

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