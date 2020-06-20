Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi koronavirüs salgını döneminde gördük. Salgın sonrası yeniden şekillenecek ekonomik düzende bu altyapı hayati öneme sahiptir. Ülkemizi bu noktaya getirmek için 18 yıldır gece gündüz çalıştık.

İmar ve inşa yolunda attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Yaptığımız her iş muhalefet tarafından ya yargıya taşındı ya da mesnetsiz iddialarla linçe tabi tutuldu.

Ayrıntılar geliyor...