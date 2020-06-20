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Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:19:00 - 2020-06-20 14:28:50

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi koronavirüs salgını döneminde gördük. Salgın sonrası yeniden şekillenecek ekonomik düzende bu altyapı hayati öneme sahiptir. Ülkemizi bu noktaya getirmek için 18 yıldır gece gündüz çalıştık.

İmar ve inşa yolunda attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Yaptığımız her iş muhalefet tarafından ya yargıya taşındı ya da mesnetsiz iddialarla linçe tabi tutuldu.

Ayrıntılar geliyor...

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