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Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü vesilesiyle paylaştığı mesajında, “Mehmet Akif Ersoy’a minnet borcumuzu ödeyebilmek için, gençlerimize, Akif'teki insan, millet ve vatan sevgisini, dürüstlüğü, ahde vefayı, mücadele ruhunu, kahramanlığı ve cesareti anlatmalı, yüksek ideallerini, davasını, heyecanını yaşatmalı, Mehmet Akif’i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız” dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:23
Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık tarihinin Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan’ın yayımladığı mesaj şöyle:

“Milli ve manevi değerleri ihtiva eden şiirleri, mücadeleci, idealist, yurtsever kişiliği ile her dönemde milletimize örnek olan Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Mehmet Akif, kökleri derinlere giden fikirleriyle gerçek anlamda bir mütefekkir, bir münevverdir. Vatanımızın ve milletimizin buhrana düştüğü bir dönemde milli bilinci uyandırmak için konferanslar veren, cepheden cepheye koşan Akif idealindeki Asım’ın Nesli uğruna her türlü zorluğa katlanmıştır. Hayatını milletine, değerlerine vakfeden Mehmet Akif gerçek manada bir dava adamıdır. Onun şiirinde medeniyetimizin değerleri, milletimizin acıları, irfanı, umudu ve heyecanı vardır. İstiklal Marşı’nın milletimizin milli mutabakat metni olması Anadolu insanını kucaklamasından, istiklal ateşini tüm benliğinde duymasından ileri gelir. Mehmet Akif’in çileyle, mücadeleyle, sürgünlerle yoğrulmuş hayatı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki nesillere de örnek olacaktır. Mehmet Akif Ersoy’a minnet borcumuzu ödeyebilmek için, gençlerimize, Akif'teki insan, millet ve vatan sevgisini, dürüstlüğü, ahde vefayı, mücadele ruhunu, kahramanlığı ve cesareti anlatmalı, yüksek ideallerini, davasını, heyecanını yaşatmalı, Mehmet Akif’i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:23
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mehmet Akif Ersoy

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