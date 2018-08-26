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Başkan Erdoğan'dan "Malazgirt Zaferi" mesajı: Kimse alıkoyamayacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır." ifadesini kullandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 10:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 10:35
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. malazgirt zaferi

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