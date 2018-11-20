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Başkan Erdoğan'dan Lübnan'a bağımsızlık günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'ın bağımsızlığının 75. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a mesaj gönderdi

20 Kasım 2018 Salı 17:30
Başkan Erdoğan'dan Lübnan'a bağımsızlık günü mesajı

BEYRUT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın egemenlik, bağımsızlık, güven ve istikrarına büyük önem verdiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Lübnan'ın bağımsızlığının 75. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a mesaj gönderdi.

Türkiye'nin Lübnan'ın egemenlik, bağımsızlık, güven ve istikrarına büyük önem verdiğinin altını çizen Erdoğan, bahsi geçen konularda Lübnan halkı ve devletini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Fas Kralı 6. Muhammed, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika da Lübnan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Avn'a tebrik mesajı gönderdi.

Osmanlı hâkimiyetinde yaklaşık 400 yıl kalan Lübnan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Fransız mandasından 22 Kasım 1943'te bağımsızlığını kazandı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:30
  1. cumhurbaşkanı
  2. Lübnan
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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