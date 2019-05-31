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Başkan Erdoğan'dan kritik uyarı: Oyunu görmekte zorlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beka sorununa dikkat çekerek "Ülkemizde bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu göremeyenlerdir" dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 21:22
Başkan Erdoğan'dan kritik uyarı: Oyunu görmekte zorlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Allah bize yardım bekleyen tüm mazlumlara yardım edecek güç kuvvet versin.

- Tek başına ülkemizin son 6 yılda yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız tuzakların kanıtıdır.

- Hamdolsun İstanbul 1994 yılından beri hiç bizi yalnız bırakmadı. İstanbul'a ne kadar büyük şükran duysak azdır.

- Yarın Yenikapı'da 300 bin kişi ile Enderun teravihini yaşayacağız.

- İBB Başkanlığı seçimlerinde demokrasi ve sandığa gölge düştü, oyları çaldılar.

- Bizim amacımız Milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru şekilde geçmesi olmuştur. Hiç kimsenin bizi sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirme hakkı yok.

- YSK'nın Hukuki teğit ettiği sıkıntı ve yolsuzluklar olmasaydı bugün bunları konuşmayacaktır. Kimse bize hak aradık diye eleştiremez. Hele Hele kimsenin YSK üyelerini hedef göstermeye haklı gerekçesi olamaz.

- 23 Haziran'da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. İstanbul halkının kendi iradelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum.

- Yol arkadaşım, dava arkadaşım Binali Yıldırım Bey'i İstanbul Belediye Başkan adayı olarak sunduk ve onunla İstanbul'u daha da ileri götüreceğiz.

- Hedeflere ulaştığımızda ise ülkemizin önünde bambaşka bir kapı açılacak. Türkiye Devler Ligi'ne çıkmış olacaktır.

- Ülkemizde bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu göremeyenlerdir.

- Milli güvenliğimizi güçlendirmek için attığımız adımlara tepki gösterenler olayın ciddiyetini anlamakta ısrar ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:22
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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