Başkan Erdoğan'dan kritik faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yatırım, istihdam ve üretim

Yatırım, istihdam ve üretim odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu politika bir anda ortaya çıkmış değildir. Millete sunduğumuz her hizmet, yaptığımız her yatırım bu atılıma hazırlık amacı taşıyordu.

IMF ile ilk anlaşmanın yapıldığı 1947'den itibaren ekonomi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altına girdi.

Birileri dışarıdan birileri içeriden uğraştılar. Maalesef uzunca süre başarılı oldular. AK Parti iktidara geldiğinde geçmişin neredeyse iki asrı bulan bu uzun ve meşakkatli hikayeye sahip bir ülke devraldı.

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle uzun iktidar dönemimizde girdiğimiz her mücadeleyi kazandık, her badireyi atlattık, ülkemizi hedeflerinden asla koparmadık. Bir dönem karşımıza vesayeti, bir dönem terör örgütlerini çıkardılar.

Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyerek yola çıkanların değirmenlerine su taşıdılar. Türkiye'de yönetimi değiştireceğiz diyenlerin yoldaşlığına soyundular. Türkiye artık çok olmaya başladı diyerek sinsi oyunlar peşinde koşanların figüranlığına talip oldular.

Kılıçdaroğlu'nun faiz sözlerine tepki

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamaları) Mandacı kafanın dün ne dediğini kısaca hatırlayalım. Dün başka söyler. Bugün başka söyler. Yarın daha başka söyler. Üstelik bunu da hiç utanmadan, yüzleri kızarmadan, kendilerinden gayet emin bir tavırla yaparlar. Bunlar zaten faizci, şüphe var mı? Utanmadan bir taraftan yüzde 1'e indirin. Hem de yemin ediyor. Sizin yemininiz makbul değil. İstediğiniz kadar yemin edin. Tayyip Erdoğan dün ne dediyse, bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı faydasınız.

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