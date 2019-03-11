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Başkan Erdoğan'dan "İstiklal Marşı" mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'mız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir." ifadelerini kullandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:10
Başkan Erdoğan'dan "İstiklal Marşı" mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'mız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"İstiklalin, istikbalin, milletin azim ve kararlılığının sembolü, Kurtuluş Savaşı'nın adeta manifestosu olan ve vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşı'nın, ortak ses, vicdan ve en kıymetli ortak değer olduğunu" vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'mız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşı'mız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir."

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Erdoğan, tüm vatandaşları en kalbi duygularıyla selamladığını belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:10
  1. 12 Mart
  2. İSTİKLAL MARŞI
  3. Mehmet Akif Ersoy
  4. mesaj
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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