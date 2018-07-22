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Başkan Erdoğan Hatay'ın anavatana katılmasının 79'uncu yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hataylıların hür iradesiyle gerçekleşen kucaklaşma, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesi olmuştur. 79 yıl önce olduğu gibi bugün de ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:25
Başkan Erdoğan Hatay'ın anavatana katılmasının 79'uncu yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının 79'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Mesajında, kararlı bir şekilde yürütülen barışçı ve akılcı politikalarla Hatay'ın 79 yıl önce anavatana
katılmasının, cumhuriyetin ilanından sonra milletin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlamlı gelişme siyasi ve diplomatik bir başarı olarak ülkemizin tarihinde önemli yer edinmiştir. Bağımsız Hatay Parlamentosu'nun Hatay'ın kaderini anavatanın kaderiyle birleştiren kararıyla, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini şiar edinen ülkemizin, uluslararası camiadaki saygınlığı ve etkinliği artmıştır."

Erdoğan, tarih boyunca kadim medeniyetlerin merkezi olan, farklı dinleri, kültürleri ve anlayışları bünyesinde barındıran Hatay'ın, kardeşlik ve barış içinde bir arada yaşama ideallerinin sembollerinden biri olduğuna işaret eden ederek, şunları kaydetti:

"Hataylıların hür iradesiyle gerçekleşen kucaklaşma, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her
şeyin üstünde tuttuğunun göstergesi olmuştur. 79 yıl önce olduğu gibi bugün de ortak değerlerimiz
etrafında kenetlenerek, geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 12:25
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Hatay
  4. Yıldönümü
  5. Açıklama

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