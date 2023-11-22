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Siyaset Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 15:58:00 - 2023-11-22 16:02:31
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderleri Çevrimiçi Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderleri Çevrimiçi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır.

- Rehine takası olumlu bir gelişmedir. Kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum.

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