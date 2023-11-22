Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderleri Çevrimiçi Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderleri Çevrimiçi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır.
- Rehine takası olumlu bir gelişmedir. Kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum.
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