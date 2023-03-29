Başkan Erdoğan az önce Türkiye'ye duyurdu: Yüzde 15 indirim olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na enerjide iki önemli müjdeyi duyurdu.

Elektrik ve doğalgaza indirim

Peş peşe indirim müjdesi veren Erdoğan, ''Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı doğal gaz tarifesinde nisandan itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Yeni müjde

Erdoğan "Arefe günü Karadeniz gazının Kilyos işleme tesisine getirdiğimizde milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak." diyerek yeni müjdelerinde sinyalini verdi.

Bin madenci alacağız

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. TTK'ya 1000 madenci alıyoruz." dedi.

Kalıcı konutlara başlanıyor

Depreminin ilk gününden beri depremzedelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bayrama kadar deprem bölgesindeki temel atma ve iftar programlarımız devam edecek. Bayram sonrası ise il ziyaretlerimiz başlayacak. Buradan depremzede kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Seçim gündemiyle ilgili değişen gündemle sizin ihtiyaçlarınızı unutturmaya asla izin vermeyeceğiz.

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Togg için rekor başvuru

Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak. En başından bu yana 'Yapamazsınız' dedikleri TOGG 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize milletimizin sahip çıktığını gösteriyor.

Her başarının ardından büyük bir gayret var. Üretilecek ilk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü aracımızı teslim alacağız.

Seçim açıklaması

Önceki gün Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK'nın açıklamasına göre benimle birlikte 4 aday bulunuyor. Bu gelişmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin basireti ve ferasetine güveniyoruz. Milletimizin 14 Mayıs'ta ülkesi, kendisi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır sürdürdüğü demokrasi yolculuğunu yine sürdürecek. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse engel olamayacak. Kavgadan, kaostan başka hiçbir vaadi olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayacak.

Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz

Mitinglerimizde yüksek sesli müzik kullanmayacağız. Muhalefetin aymazlığına rağmen biz taviz vermeyeceğiz. Böyle bir dönemde bile çıkar peşinde koşanlar aitibar etmeyeceğiz. Eleştirilerimizi dillendireceğiz, hadsizliklere gereken cevabı da vereceğiz. Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanlığının, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının, bakanlıkların, milletvekilliklerinin, 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına çevrilmesinden rahatsızız.

14 Mayıs'ta gereken cevap verilecek

PKK ile FETÖ ile diğer terör örgütleri ile, onları üzerimize salan karanlık mahfiller ile yürünen yolun hayra çıkması imkansızdır.

Ekranları başında bizi izleyen milletim öyle inanıyorum ki, bu gerçekleri görüyor ve biliyor. Bunlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı da verecektir.

Anamuhalefetin başındaki zat terör örgütünü nasıl tanımlıyor, arkadaşları nasıl tanımlıyor. Yavru muhalefet nasıl tanımlıyor. Biz bunları milletimize teker teker anlatacağız. Başka çare yok. Anlatalım ki, vatandaşlarımız bunların farkına varsın. Yıllardır mecliste temsil edildiği halde sırf bu sebepten dolayı üzerindeki meşruiyeti kaldıramamış bir parti zaten var. CHP'nin kendisinin aynı karanlık siyasete yönelmesi demokrasimiz adına endişe vericidir.

Sen nasıl böyle birisini dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın?

PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısını, parlamentoda ziyaret eden anamuhalefet partisi değil mi? Anamuhalefet partisi gizli kapılar arkasında onlarla ne görüştü, neleri vaat etti, nelerin pazarlığını yaptı? Biz suhuletle terör sorununu çözmek için her şeyi yaptı. Terörle mücadeleyi elhamdülillah Cudi'de, Bestler Dereler'de veriyoruz. Onları oralarda o mağaralara biz gömdük. Anamuhalefetin başı ne diyor? 'Demirtaş'ın suçu yok çıkaracağız.' diyor. Sen nasıl böyle birisini dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın? Milletimin üzerindeki sorumluluk çok büyük.

Bunlar Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirirler

Sana söz baharlar gelecek diyener, bu zihniyetle Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirirler. Bunların baharı milletimiz için kara kıştan beterdir. Tarihe düşmek adına ikazımızı yapıyoruz. Milletimizin 14 Mayıs'ta en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyoruz.