Başkan Erdoğan'dan Yıldız Sarayı müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Sarayı açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Milli Saraylar Başkanlığımızca yürütülen 6 yıllık restorasyon çalışmaları sonunda Yıldız Sarayı'nı ihya ettik..

İstanbul'un tarihi simgelerinden Yıldız Sarayı bugünden itibaren kapılarını açıyor. Bugün yaşadığımız mutlulukta pek çok hocamızın ve uzmanımızın alın teri vardır.

Onların emeği, gayretleri olmasaydı bu güzel eser tekrar eski görkemine kavuşturulamazdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'un en güzel tarihi yerlerinden birini açıyoruz. Burası asla sıradan bir eser, sıradan bir yapı değil. Osmanlı'nın en sancılı yıllarına şahitlik etmiştir.

Yıldız Sarayı önümüzdeki ayın sonuna kadar ücretsiz olacak.

Ayrıntılar geliyor...