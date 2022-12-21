Başkan Erdoğan asgari ücret için tarih verdi: Bakanımla görüşüp...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Geçtiğimiz cuma günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bütçe müzakereleri komisyonlarda 36 gün, Genel Kurul'da 12 gün sürdü. 262 milletvekili değerlendirmeleriyle bütçe görüşmelerinde bifiil görev aldı. Hükümetlerimizin 20'nci ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl bütçesinde emeği, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Genel Kurul'da birkaç tatsız görüntü dışında demokratik olgunlukta görüşmelerin devam etmesini sağlayan milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum.

"Bu tablo ispata yeterdir"

Program ve proje yoksunu muhalefet partileri kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Muhalefetin tutumuna baktığımızda Cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki tehdit ve fırsatları değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına dair vizyon da göremiyoruz.

Yalanları, iftiraları, çarpıtmaları tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına tekrar şahit olduk. Bu tablo bile kimlerin ülkenin ve milletin derdiyle dertlendiğini ispata yeterlidir. Bizim sözümüz bakidir.

"Dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız"

Ulaştırmada bölünmüş yolu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyolu 1.714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkardık; ülkemizi ilk defa hızlı trenle tanıştırdık, dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı geliştirmeye devam edeceğiz.

Enerjide kurulu gücümüzü üç katından fazla artırdık, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine yükselttik, doğal gazı 81 ilimize yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız.

Sanayide OSB’lerdeki işletmeleri 11 binden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2,3 milyona çıkardık; savunma sektörü ve pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık. Önümüzdeki dönemde sanayimizi orta-yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapıyla daha da güçlendireceğiz.

"Çiftçilere destek vermeye devam edeceğiz"

Şehircilikte 1 milyon 170 bin konutu, millet bahçelerini hizmete sunduk; atık su arıtma, katı atık tesisleriyle çevreyi koruduk; iklim değişikliğiyle mücadeleyi başlattık.

Önümüzdeki dönemde insanımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı, iklim değişikliğine hazırlanmayı sürdüreceğiz.

Tarımda bu sektörün millî hasılasını 37 milyar liradan yaklaşık 677 milyar liraya çıkardık; 716 yeni baraj, 615 yeni hidroelektrik santrali, 299 yeni içme suyu tesisi, 1.614 yeni sulama tesisi inşa ettik. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.

2023 hedeflerimizle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan hizmetleri ülkemize kazandırdık.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimize sunacağız.

"Milletimizden başkasına ramolmadık"

Birileri kendi içlerindeki kavgayı bize saldırarak örtmeye çalışsın milletimiz hakkaniyet tartısına çıkarmayı bilir.

Bu ülkeyi tek parti faşizmine vesayetin cenderesine terör örgütlerinin vahşetine emperyalistlerin senaryolarına bırakmayan milletimize güvenimiz tamdır.

Biz bugüne kadar Allah'tan başkasına boyun eğmedik. Milletimizden başkasına ramolmadık. Milli iradenin üzerinde güç tanımadık... İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan şaşmadık.

"Asgari ücreti yarın açıklayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

Enflasyon mesajı

Başkan Erdoğan grup toplantısında enflasyon ve hayat pahalılığına değinerek "Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken, biz büyüme noktasındaki hedeflerimize Elhamdülillah ulaştık, ulaşıyoruz. Ekonomi programımızı eleştirenler bile hakkımızı teslim etmeye başladı.

Yılbaşından itibaren işçi, memur, emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçılar nedeniyle eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz.

Enflasyonu hızla düşürmenin önünde engel kalmadı. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun tepe taklak aşağıya ineceğine hep beraber şahit olacağız." dedi.