Başkan Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan etme kararı aldık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan Düzce'nin afet bölgesi ilan edildiğini, "Düzce'yi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiğimizi açıklamak istiyoruz. " diyerek duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kamuda çalışan 424 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz.

Konya'da açılışını yaptığımız Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası ile savunma sanayimizi güçlendirdik.

Her şeyden önce 4 ana başlık: Ekonomi, diplomasi, öbür tarafta terörle mücadele bir diğer tarafta yine mülteci sorunu konusu. Bu 4 ana başlığı biz her şeyden önce başardık, başarıyoruz ve başaracağız.

Resesyon endişenin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız

Afet bölgesi ilan edildi

Düzce'yi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiğimizi açıklamak istiyoruz.

2023 seçim süreci

Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal tamamen yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Bu yalanları göreceksiniz. Altılı masanın hangi amaçla kurulduğu belli değildir. Yatırımlarımızın yanına yaklaşamayan işleri anlata anlata bitiremeyenler, düştükleri komik durumun farkında değiller. Bunların güçlendirilmiş parlamenter palavralarına inanmayın. Bunlardan bol bol masadan dağılmak çıkar.

Ne oldu konuştular, dağıldılar. Türkiye yeni yönetim sistemiyle siyasette iki ittifaklı bir görünüm kazanmıştır.