Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebine noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı. Ekonomiye yönelik tehditler savruldu. Sinsi planlar kuruldu. Gece yarısı başlayan finans oyunlarıyla ülke çökertilmeye çalışıldı.

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Bizdik. Faizi düşüren kimdi? Bizdik.

Halkımızı ne faize, ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Bunun mücadelesini veriyoruz.

Parmak sallamakla bir yere varamazsınız. Aylardır erken seçim diyor. Biz haziran 2023 diyoruz. Bu da yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bu ülke hukuk devletidir. Seçimler tarihinde yapılacaktır.

Buradan manşetlerle hükümet devirmeye alışmış akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, çalışmadan para kazanma peşinde koşan tüfeylilere sesleniyorum. Başaramayacaksınız.

Buradan kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, emek dökmeden para kazanma peşinde koşanlara sesleniyorum. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek ya milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türk milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz.

Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Ekonomi dediğiniz dinamik alan sürekli bir değişim içindedir. Türkiye bu treni evelallah kaçırmayacak. Bu trenin öyle son vagonunda falan değil birinci sınıfında hak ettiğimiz yeri alacağız. Yeni ekonomi programının hedefi budur. Döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır.

Ayrıntılar geliyor...