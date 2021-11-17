Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

AK Parti Grup Toplantısı başlangıcında büyük üstad Sezai Karakoç için dua edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra önemli açıklamalarda bulunmak için kürsüye geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü

Sözlerimin hemen başında milli sanat ve düşünce nehrimizin günümüze akan temsilcilerimizden olan merhum Sezai Karakoç üstadı rahmetle anıyorum. Kendisi İslam medeniyetini aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak da telakki ediyordu. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı, inancı dirilmeden sanatı ve edebiyatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Şiirleri, yazıları ve sohbetleriyle dal budak salan ve sanatını da işte bu diriliş ağacının gölgesi etrafında şekillendirmişti. Onun "Ben Müslümanım, insanlığın türküsünü söylüyorum" sözü bile hepimizi uzun uzun düşündürmeye yeterli mesajlarla yüklüdür. Birçok nesillerin olduğu gibi sonraki kuşakların da kendisinden öğrenecek çok şeyleri var diye düşünüyorum. Tabi Karakoç'u Monna Rosa'sız anmak olmaz. "Ah senin yüzünden kara batacak siyah güller, ak güller...

Partide görev değişimi

AK Parti Grup Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Naci Bostancı 2023 seçimleri için görevinden affını istedi. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı sürdüreceğiz.

Meral Akşener tepkisi

Bu çatı altında milletvekilliğinin getirdiği duruşa sahip olmayanlar olsa da Meclis'imiz milletimizin gözbebeğidir. Şehit yakınlığına hakaret edenlerin bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz kişilere hak ettiği dersin gittikleri her platformda ve sandıkta verileceğine inanıyorum. Genel Başkanı bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değildir. Bir bayanın ağzından 'yavşaklar' küfrü çıkar mı? Milletimiz gereken dersi 2023 Haziran'da verecektir.

Hani bacıydı kendisi de, öbür tarafta bu kardeşimizin bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz. Şehitlerinin emanetlerine saygı göstermeyenden bu millete hayır gelmez.

CHP fiilen pozisyon değiştirmeye başlamıştır

CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. CHP, yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur.

Oylamada hayır diyen CHP'nin kimleri sıvazlıyorsa ipini onlar tutuyordur. Akdeniz'de Afrika'da Ege'de kendi çıkarlarımızı savunmamızın kimleri çileden çıkardığını görüyoruz. CHP fiilen pozisyon değiştirmeye başlamıştır.