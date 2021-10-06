Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçtiğimiz yasama yılında çok çalıştınız. Bundan sonra hem Meclis'te hem de şehirlerinizde aynı gayretle yolunuza devam edeceğine inanıyorum.

Bu Meclis, milli mücadeleyi zafere taşımıştır, cumhuriyeti kurmuştur, her darbe döneminin ardından milli iradeyi yeniden ayağa kaldırmıştır, yeni yönetim sistemimizi inşa etmiştir.

Muhalefete anayasa çağrısı

İnşallah bu Meclis, Türkiye'nin milli iradeleri temsilcileri eliyle yapılan ilk anayasasını hayata geçirme şerefine de nail olacaktır. İlk sivil anayasayı hazırlama teklifinde gerçekten samimiyiz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Diğer partilerden de kendi hazırlıklarını kamuoyuna açıklamalarını bekliyorum. Uzlaşma sağlanamazsa siyasi partiler olarak yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin karşısına çıkarız.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile elde ettiği avantajların ne kadar önemli olduğunu salgında gördük.