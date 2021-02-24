Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bundan 3 yıl önce 21 Şubat'ta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'nı TBMM'ye verdiğimiz kanun teklifiyle, ilk adımı atmıştık. Cumhur İttifakı'nın Türk siyasi hayatının en başarılı değil, en ilkeli, en onurlu ittifakı olduğunu görüyoruz. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası çerçevesinde oluşturduğumuz anlayış birliğinin yürüttüğümüz mücadelede çok büyük katkısı vardır. Nice saldırıyı Cumhur İttifakı'nın bu güçlü zemininde karşıladık.

Cumhur İttifakı'nın karşısında CHP'nin kurduğu ittifakının tel tel dökülmesi zemininin çürüklüğüne bağlı. Kendince bir siyaset terazisi kurdu. Bu zoraki ittifakın içinde fikir birliğine rastlayamazsınız. milletimizin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliğinin izini bulamazsınız. Uluslararası saldırılar karşısında devletinin yanında yer alma erdemini göremezsiniz.

CHP bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi. Diğer yanında yerli ve milli hassasiyetleri koruduğunu ümit ettiğimiz diğer bir partiyi alarak ilerledi. Bu zoraki ittifakın içinde ülkenin milletin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliği bulamazsınız. Uluslararası saldırılara karşı devletinin yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz. Karşımızda dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kılıfı altında dillendiren bir heyula var. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. CHP kayıp bir partidir. CHP'li belediyelerin geçtiğimiz günlerde içinde bulundukları durum ortadadır. CHP; çöp, çukur, çamur. Gelin 2023 yılında Türkiye'ye gerçek bir ana muhalefet de kazandıralım.

Süzme faşist bir partidir

Millet tek parti devrinden beri CHP'nin ciğerini biliyor. CHP'nin içinde demokrasi yoktur. Çünkü sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde Kalkınma da yoktur. Milletin işine yarayacak hiçbir işe yaraşmaz. Adalet yoktur. Milli ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü duruşunu milletine göre değil önüne konan senaryolara göre belirler.

Kar yağdı! Gerçek yüzleri ortaya çıktı

Taciz, tecavüz, hırsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına bulaşmıştır. CHP kayıp bir partidir. Bu sadece siyasetin değil, ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Sadece yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerdeki manzara bunu anlatıyor.

ÇARPICI VİDEO (Başkan Erdoğan CHP'li belediyelerde kar sonrası manzaraları izletti): Evet ben bir şey söylemeyeyim izleyelim. İşte CHP çöp, çamur, çukur. Herhalde Bay Kemal de izliyordur. Bu kirli zihniyetin siyasetteki temsilciliğini de CHP ve giderek iç içe geçtiği terör örgütünün güdümündeki parti yapıyor.

Şehitlerimiz bile bunları utandırmadı

Geçtiğimiz günlerde Gara'da masum 13 insanımızın katledilmesi bile bunları utandırmaya yetmemiştir. Öyle utanmazlar ki onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 5 yıl 6 yıl bizim bu insanlarımızı kaçıranlar kim? Ve biz bu süre içerisinde dağ demedik, taş demedik, eğlendik. Ve bunun mücadelesini verdik.

Siz ne yüzsüzsünüz

Bakanlarımızı gönderdik. Makamınızda gelip size her şeyi anlattılar. "Ne soracaksanız sorun" dediler. Bu kadar açık, şeffaf her şey ortaya konurken siz ne yüzsüzsünüz ki bu kadar çalışmadan sonra hala saldırıyorsunuz. Bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı ve AK Parti iktidarı bu yolda inanarak, sizin kol gerdiğiniz teröristleri inlerinde bitire bitire devam edecektir.

Alçaldılar, alçaklaştılar

Bu katliamın suçunu bize yıkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunları cibiliyeti bozuk. "Ne yapık?" diyorlar sonra. Teröristlerle beraber yürüdünüz. PKK'dan FETÖ'ye her çeşit teröristi savunmak için il başkanlarına kadar seferber olan siz değil misiniz? Sınır ötesi harekatlarımızı eleştiren, gidemezsiniz diye demeçler veren siz değil misiniz? Terör örgütü olarak görmüyoruz diyen (YPG'yi) siz değil misiniz?

Gara konusu ülkemizde kimin nerede durduğunu göstermesi bakımından turnusol olmuştur. İşte geçen gün İzmir'deydik. Bir asır önce İzmir'de başlayan işgalin benzerini bugün hüsrana uğratacak ve hak ettikleri dersi vereceğiz. Bu metin sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır. Milletimiz vesayete nasıl boyun eğmediyse Allah'ın izniyle bu kirli zihniyeti de aynı şekilde tarihin tozlu raflarına havale edecektir.

Sinsi niyetleri milletimiz gayet iyi biliyor. Salgından, ekonomiden, tedbirlerden zerre kadar anlamadıklarını kendi ağızları ile ikrar ediyorlar.

Çıkmış 20 yıl öncesini güzelliyorlar! Milletmiz 20 yıl öncesini çok iyi biliyor

Bu kafa elbette siyasi ikbalini Türkiye'nin yaşayacağı felaketlere bağlar. Bir de 20 yıl öncesinin Türkiye'sine güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı.

O Türkiye'den Batı'nın örnek aldığı Türkiye'ye geldik

İşte eski Türkiye (video izletti) Sayın Kılıçdaroğlu! Senin yönettiğin SSK'dan bu görüntüler. Devlet yok! Nerede? Şu anda böyle bir görüntü var mı? Ülkemizin herhangi bir yerinde bu görüntüler mi var huzur mu var? Herkes huzurlu ve güveniyor. Batı Türkiye'nin sağlık sistemini örnek alıyor şu anda.

Terörle mücadelede kararlığımız sadece içimizdekileri değil. Dışarıdakileri de rahatsız ediyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu harekatlar hem meşru hakkımız hem de insani görevimizdir.